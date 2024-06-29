Трамп у разі обрання президентом вдруге виведе США з Паризької кліматичної угоди

Сам Трамп виступив проти Паризької кліматичної угоди під час дебатів з Байденом

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Дональд Трамп вдруге виведе Сполучені Штати з Паризької кліматичної угоди, якщо знову виграє президентські вибори. Про це повідомило видання Politico з посиланням на прессекретарку його передвиборчої кампанії Кароліну Лівітт.

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Politico звернулося до речниці та отримало підтвердження щодо таких намірів Трампа. "Так, він сказав, що буде виводити США з кліматичної угоди", – відповіла Лівітт.

У матеріалі видання йдеться, що запланований крок Трампа не є несподіванкою, враховуючи його попередній вихід і лобіювання з боку консерваторів. Сам Трамп виступив проти Паризької кліматичної угоди під час дебатів з президентом США Джо Байденом, заявивши, що вона є "обкраданням Сполучених Штатів" і "катастрофою".

Politico з посиланням на неназваного співрозмовника серед юристів пише, що американські консерватори роками готували підґрунтя для того, щоб Трамп у разі переобрання президентом вивів США з Паризької кліматичної угоди. Для цього розробляється низка указів, які Трамп повинен швидко підписати у випадку повернення в Білий дім.

Співрозмовник розповів, що існує декілька різних версій проєктів указів про вихід США з угоди. Один з них, за його словами, передбачає вихід США з Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Вихід з Рамкової конвенції ООН був би набагато більш різким кроком, зазначає Politico, оскільки це фактично припинило б участь США в глобальних кліматичних переговорах, зруйнувавши міжнародне співробітництво. Речниця передвиборчої кампанії Трампа цю інформацію коментувати відмовилась.

2015 року за президента Барака Обами США приєдналися до Паризької угоди, спрямованої на скорочення викидів парникових газів.

У 2017 році Трамп оголосив про вихід із Паризької угоди по клімату.

У 2021 році Байден, ставши президентом, повернув США до Паризької угоди щодо клімату.

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