Трамп у разі обрання президентом вдруге виведе США з Паризької кліматичної угоди
Дональд Трамп вдруге виведе Сполучені Штати з Паризької кліматичної угоди, якщо знову виграє президентські вибори. Про це повідомило видання Politico з посиланням на прессекретарку його передвиборчої кампанії Кароліну Лівітт.
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Politico звернулося до речниці та отримало підтвердження щодо таких намірів Трампа. "Так, він сказав, що буде виводити США з кліматичної угоди", – відповіла Лівітт.
У матеріалі видання йдеться, що запланований крок Трампа не є несподіванкою, враховуючи його попередній вихід і лобіювання з боку консерваторів. Сам Трамп виступив проти Паризької кліматичної угоди під час дебатів з президентом США Джо Байденом, заявивши, що вона є "обкраданням Сполучених Штатів" і "катастрофою".
Politico з посиланням на неназваного співрозмовника серед юристів пише, що американські консерватори роками готували підґрунтя для того, щоб Трамп у разі переобрання президентом вивів США з Паризької кліматичної угоди. Для цього розробляється низка указів, які Трамп повинен швидко підписати у випадку повернення в Білий дім.
Співрозмовник розповів, що існує декілька різних версій проєктів указів про вихід США з угоди. Один з них, за його словами, передбачає вихід США з Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
Вихід з Рамкової конвенції ООН був би набагато більш різким кроком, зазначає Politico, оскільки це фактично припинило б участь США в глобальних кліматичних переговорах, зруйнувавши міжнародне співробітництво. Речниця передвиборчої кампанії Трампа цю інформацію коментувати відмовилась.
- 2015 року за президента Барака Обами США приєдналися до Паризької угоди, спрямованої на скорочення викидів парникових газів.
- У 2017 році Трамп оголосив про вихід із Паризької угоди по клімату.
- У 2021 році Байден, ставши президентом, повернув США до Паризької угоди щодо клімату.
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