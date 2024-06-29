Трамп висловився про дебати з Байденом: Вік – це не проблема

Трамп заявив, що переміг у дебатах, назвавши Байдена "корумпованим" і "некомпетентним"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп прокоментував дебати зі своїм суперником-демократом Джо Байденом. Він заявив – проблемою став не вік президента США, а його компетенція. Про це він сказав під час виступу на передвиборчому мітингу у Вірджинії, цитує CBS News.

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Трамп заявив, що переміг у дебатах, назвавши Байдена "корумпованим", "некомпетентним" і таким, що "справді хоче знищити країну".

За словами Трампа, перед дебатами Байден начебто тиждень відпочивав у своїй заміській резиденції у Кемп-Девіді, однак це йому нібито не допомогло здобути перевагу на самих дебатах.

"Він отримав правила дебатів, які хотів. Він отримав дату, яку хотів. Він отримав мережу, яку хотів. Жоден відпочинок або фальсифікації не допомогли йому захистити свій жахливий виступ", – заявив Трамп і додав, що проблемою Байдена є не його вік, а компетенція.

Під час дебатів Трамп, зокрема назвав "мирні пропозиції" Путіна "неприйнятними" та запевнив, що зміг би зупинити російсько-українську війну ще до свого вступу на посаду. Байден своєю чергою назвав Путіна воєнним злочинцем і звинуватив Трампа у тому, що той хоче вивести США з НАТО.

Загалом Байден вважає, що добре впорався на дебатах проти Трампа і не хвилюється про результати.

Редакція New York Times закликала американського президента Джо Байдена покинути президентську боротьбу після його виступу на дебатах.

60% виборців у США вважають, що президента Джо Байдена слід "безумовно" або "ймовірно" замінити як кандидата від Демократичної партії після його виступу в дебатах.

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