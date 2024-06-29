Трамп высказался о дебатах с Байденом: Возраст – это не проблема

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп прокомментировал дебаты со своим соперником-демократом Джо Байденом. Он заявил – проблемой стал не возраст президента США, а его компетенция. Об этом он сказал во время выступления на предвыборном митинге в Виргинии, цитирует CBS News.

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Трамп заявил, что победил в дебатах, назвав Байдена "коррумпированным", "некомпетентным" и тем, кто "на самом деле хочет уничтожить страну".

По словам Трампа, перед дебатами Байден вроде бы неделю отдыхал в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, однако это ему якобы не помогло получить преимущество на самих дебатах.

"Он получил правила дебатов, которые хотел. Он получил дату, которую хотел. Он получил сеть, которую хотел. Никакой отдых или фальсификации не помогли ему защитить свое ужасное выступление", – заявил Трамп и добавил, что проблемой Байдена является не его возраст, а компетенция.

Во время дебатов Трамп, в частности назвал "мирные предложения" Путина "неприемлемыми" и заверил, что смог бы остановить российско-украинскую войну еще до вступления в должность. Байден в свою очередь назвал Путина военным преступником и обвинил Трампа в том, что тот хочет вывести США из НАТО.

В общем, Байден считает, что хорошо справился на дебатах против Трампа и не волнуется о результатах.

Редакция New York Times призвала американского президента Джо Байдена покинуть президентскую борьбу после его выступления на дебатах.

60% избирателей в США считают, что президента Джо Байдена следует "безусловно" или "вероятно" заменить как кандидата от Демократической партии после его выступления на дебатах.

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