"Паника": Time после дебатов поместил на обложку уходящего Байдена

Time отмечает, что почти сразу после прений партия задумалась над тем, можно ли убедить Байдена отказаться от участия

Скриншот: Time

Американский журнал Time поместил на обложку следующего выпуска уходящего президента США Джо Байдена на красном фоне со словом паника.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Все мрачно. Демократы в панике из-за выступления Джо Байдена на дебатах", – подписал Time свою обложку.

Журналисты отметили, что на президентских дебатах Байден выглядел "таким же 81-летним стариком, каким он и является", говоря хриплым голосом, "наводя неразборчивые аргументы и часто тупо глядя с разинутым ртом, пока Трамп бросал одну словесную атаку за другой".

Даже ближайшие союзники президента сочли катастрофой дебаты с Трампом, отметили в материале.

Time отмечает, что почти сразу после дебатов партия задумалась над тем, можно ли убедить Байдена отказаться от участия в выборах "во благо партии, нации и самого кандидата".

Редакция New York Times призвала американского президента Джо Байдена покинуть президентскую борьбу после его выступления на дебатах.

Во время прений Трамп, в частности назвал "мирные предложения" Путина "неприемлемыми" и заверил, что смог бы остановить российско-украинскую войну еще до вступления в должность. Байден в свою очередь назвал Путина военным преступником и обвинил Трампа в том, что тот хочет вывести США из НАТО.

В общем Байден считает, что хорошо справился на дебатах против Трампа и не волнуется о результатах.

60% избирателей в США считают, что президента Джо Байдена следует "безусловно" или "вероятно" заменить в качестве кандидата от Демократической партии после его выступления на дебатах.

Читайте также: Только 5% американцев заявили, что дебаты повлияли на их выбор президента – опрос CNN