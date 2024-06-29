"Паніка": Time після дебатів помістив на обкладинку Байдена, який іде

Time зазначає, що майже одразу після дебатів партія замислилася над тим, чи можна переконати Байдена відмовитися від участі

Скриншот: Time

Американський журнал Time помістив на обкладинку наступного випуску президента США Джо Байдена, який йде, на червоному тлі зі словом паніка.

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"Усе похмуро. Демократи в паніці через виступ Джо Байдена на дебатах", — підписав Time свою обкладинку.

Журналісти зазначили, що на президентських дебатах Байден мав вигляд "такого самого 81-річного дідуся, яким він і є", говорячи хрипким голосом, "наводячи нерозбірливі аргументи й часто тупо дивлячись із роззявленим ротом, поки Трамп кидав одну словесну атаку за іншою".

Навіть найближчі союзники президента визнали катастрофою дебати з Трампом, зазначили у матеріалі.

Time зазначає, що майже одразу після дебатів партія замислилася над тим, чи можна переконати Байдена відмовитися від участі у виборах "на благо партії, нації та самого кандидата".

Редакція New York Times закликала американського президента Джо Байдена покинути президентську боротьбу після його виступу на дебатах.

Під час дебатів Трамп, зокрема назвав "мирні пропозиції" Путіна "неприйнятними" та запевнив, що зміг би зупинити російсько-українську війну ще до свого вступу на посаду. Байден своєю чергою назвав Путіна воєнним злочинцем і звинуватив Трампа у тому, що той хоче вивести США з НАТО.

Загалом Байден вважає, що добре впорався на дебатах проти Трампа і не хвилюється про результати.

60% виборців у США вважають, що президента Джо Байдена слід "безумовно" або "ймовірно" замінити як кандидата від Демократичної партії після його виступу на дебатах.

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