"Паніка": Time після дебатів помістив на обкладинку Байдена, який іде
Скриншот: Time

Американський журнал Time помістив на обкладинку наступного випуску президента США Джо Байдена, який йде, на червоному тлі зі словом паніка.

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"Усе похмуро. Демократи в паніці через виступ Джо Байдена на дебатах", — підписав Time свою обкладинку.

Журналісти зазначили, що на президентських дебатах Байден мав вигляд "такого самого 81-річного дідуся, яким він і є", говорячи хрипким голосом, "наводячи нерозбірливі аргументи й часто тупо дивлячись із роззявленим ротом, поки Трамп кидав одну словесну атаку за іншою".

Навіть найближчі союзники президента визнали катастрофою дебати з Трампом, зазначили у матеріалі.

Time зазначає, що майже одразу після дебатів партія замислилася над тим, чи можна переконати Байдена відмовитися від участі у виборах "на благо партії, нації та самого кандидата".

Редакція New York Times закликала американського президента Джо Байдена покинути президентську боротьбу після його виступу на дебатах.

  • Під час дебатів Трамп, зокрема назвав "мирні пропозиції" Путіна "неприйнятними" та запевнив, що зміг би зупинити російсько-українську війну ще до свого вступу на посаду. Байден своєю чергою назвав Путіна воєнним злочинцем і звинуватив Трампа у тому, що той хоче вивести США з НАТО.
  • Загалом Байден вважає, що добре впорався на дебатах проти Трампа і не хвилюється про результати.
  • 60% виборців у США вважають, що президента Джо Байдена слід "безумовно" або "ймовірно" замінити як кандидата від Демократичної партії після його виступу на дебатах.

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