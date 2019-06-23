Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не ищет войны" с Ираном и готов к переговорам с лидерами этой страны без предварительных условий. Об этом сообщает Голос Америки.

Трамп отметил, что Исламской Республике ни при каких обстоятельствах не позволят создать ядерный арсенал.

Выступая в программе "Встреча с прессой" на канале NBC, Трамп сказал, что если бы США решили воевать с Ираном, "это было бы такое разрушение, которого никогда не видели".

"Но я не хочу этого", – добавил он. "Ситуация такова. У вас не может быть ядерного оружия. Если вы хотите это обсудить, хорошо. В противном случае вы можете долго жить с разрушенной экономикой", - подчеркнул Трамп.

Издание уточняет, что комментарии Трампа были записаны в пятницу, но выпущены в эфир после того, как в субботу, не вдаваясь в детали, он объявил о планах ввести "серьезные" новые санкции против Ирана с понедельника. Он отметил, что санкции будут отменены, как только эта страна "вновь станет продуктивной и процветающей".

21 июня 2019 года президент США Дональд Трамп подтвердил, что в последний момент отменил ракетный удар по Ирану в ответ на уничтожение американского беспилотника.

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