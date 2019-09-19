Трамп заявил об усилении санкций против Ирана

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп объявил о значительном усилении санкций против Ирана. Об этом сообщает Deutsche Welle.

18 сентября Трамп дал соответствующее получение министру финансов Стивену Мнучину. Президент США не назвал какие-либо подробности или конкретные основания для ужесточения ограничительных мер.

Трамп сдержанно высказался о возможном военном ответе Вашингтона в связи с предполагаемой причастностью Тегерана к нападению на нефтяные заводы саудовской компании.

По словам Трампа, среди вариантов, имеющихся в распоряжении американской стороны, имеются ультимативные, которые означают ведение военных действий. Однако он подчеркнул и наличие других, менее радикальных вариантов.