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США расширили санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана - Фото
Фото: Brandon Mowinkel / unsplash.com
05.09.2019, 06:41

Под санкции Вашингтона попали еще девять физических лиц, 16 компаний и шесть нефтяных танкеров

Министерство финансов США в среду, 4 сентября, объявило о расширении санкций в против Ирана. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Под ограничительные меры Вашингтона попали еще девять физических лиц, 16 компаний и шесть нефтяных танкеров. Помимо иранцев, в числе лиц, против которых введены санкции, находятся граждане Индии, ОАЭ и Ливана.

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Минфин США заявил, что эти меры направлены против крупной сети перевозки грузов, которая финансово поддерживает иранское военное и террористическое подразделение, силы Аль-Кудс из Корпуса стражей исламской революции.

"Тегеран вскоре приступит к третьему этапу сокращения своих обязательств в рамках ядерной сделки 6 сентября", - сказал президент Ирана Хасан Рухани в эфире телеканала Press TV.

По его словам, Тегеран снимет все ограничения с проведения научно-исследовательских работ, обозначенных в Совместном всеобъемлющем плане действий.

Третий этап включает в себя разработку центрифуг, добавил Роухани. Одновременно он заявил, что Иран готов полностью вернуться к ядерной сделке, если остальные участники соглашения будут выполнять свои обязательства.

  • 27 августа Рухани заявлял, что Иран согласится вести переговоры с США лишь после отмены всех санкций, принятых Вашингтоном против Тегерана. 
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Хассан Рухани США санкции Иран
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