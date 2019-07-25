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Трампа потроллили за связи с Россией: фото

Трампа потроллили за связи с Россией: фото - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)
25.07.2019, 16:25

Неизвестные добавили на печать президента США набор клюшек для гольфа, а орла с одной головой превратили в двуглавого

Над президентом США Дональдом Трампом подшутили во время его выступления в Вашангтоне. Как пишет The Washington Post, неизвестные видоизменили президентскую печать на экране, на фоне которого он выступал.

Вместо орла с одной головой на печати был изображен двуглавый, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа.

Фото: ЕРА

Таким образом неизвестные намекнули на любовь Трампа к гольфу и его предполагаемые связи с Россией.

До выступления Трампа на экран проектировалась настоящая печать. Кроме того, печать была и на кафедре, за которой стоял президент.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в выборы, ранее сообщил, что Трампу можно будет предъявить обвинение в препятствовании правосудию после того, как он покинет пост президента страны.

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дональд трамп
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