Трампа потроллили за связи с Россией: фото

Дональд Трамп (фото - EPA)

Над президентом США Дональдом Трампом подшутили во время его выступления в Вашангтоне. Как пишет The Washington Post, неизвестные видоизменили президентскую печать на экране, на фоне которого он выступал.

Вместо орла с одной головой на печати был изображен двуглавый, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа.

Фото: ЕРА

Таким образом неизвестные намекнули на любовь Трампа к гольфу и его предполагаемые связи с Россией.

До выступления Трампа на экран проектировалась настоящая печать. Кроме того, печать была и на кафедре, за которой стоял президент.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал российское вмешательство в выборы, ранее сообщил, что Трампу можно будет предъявить обвинение в препятствовании правосудию после того, как он покинет пост президента страны.