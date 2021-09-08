Требовал поддержать Лукашенко. Президента ассоциации хоккея Беларуси дисквалифицировали
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала на пять лет президента Беларусской ассоциации хоккея Дмитрия Баскова, сообщает пресс-служба IIHF. Причиной стали угрозы и дискриминация со стороны Баскова из-за убеждений спортсменов.
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Десятимесячное расследование дисциплинарного совета федерации нашло достаточно доказательств, что Басков пытался напрямую влиять на спортсменов, чтобы они поддержали правительство Беларуси, а также угрожал спортсменам из-за их политических убеждений и дискриминировал их, говорится в заявлении IIHF.
Также дисциплинарный совет установил, что Басков злоупотребил своим положением представителя хоккея с шайбой, чтобы поддержать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
В заявлении отмечается, что расследовалась информация о причастности Баскова к гибели Романа Бондаренко, подвергшегося нападению 11 ноября 2020 года, но доказательств активного участия Баскова в инциденте не нашлось.
По информации Беларусского фонда спортивной солидарности, у Баскова есть тесные личные связи с Лукашенко и хоккейные связи с двумя его сыновьями.
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