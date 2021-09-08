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Требовал поддержать Лукашенко. Президента ассоциации хоккея Беларуси дисквалифицировали

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2021, 17:30
Требовал поддержать Лукашенко. Президента ассоциации хоккея Беларуси дисквалифицировали - Фото
Дмитрий Басков (Фото – Беларусская ассоциация хоккея)

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала на пять лет президента Беларусской ассоциации хоккея Дмитрия Баскова, сообщает пресс-служба IIHF. Причиной стали угрозы и дискриминация со стороны Баскова из-за убеждений спортсменов.

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Десятимесячное расследование дисциплинарного совета федерации нашло достаточно доказательств, что Басков пытался напрямую влиять на спортсменов, чтобы они поддержали правительство Беларуси, а также угрожал спортсменам из-за их политических убеждений и дискриминировал их, говорится в заявлении IIHF.

Также дисциплинарный совет установил, что Басков злоупотребил своим положением представителя хоккея с шайбой, чтобы поддержать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В заявлении отмечается, что расследовалась информация о причастности Баскова к гибели Романа Бондаренко, подвергшегося нападению 11 ноября 2020 года, но доказательств активного участия Баскова в инциденте не нашлось.

По информации Беларусского фонда спортивной солидарности, у Баскова есть тесные личные связи с Лукашенко и хоккейные связи с двумя его сыновьями.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики. Протестная активность почти сошла на нет. ЕС, США, Украина и другие страны не признают Лукашенко законно избранным президентом.
  • 16 января 2021 года спонсоры Чемпионата мира по хоккею Skoda и Nivea отказались поддерживать чемпионат, в случае если он будет проводиться в Беларуси.
  • 18 января IIHF лишила Беларусь права провести ЧМ-2021.
Денис Юдин
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беларусь дисквалификация Дмитрий Басков Международная федерация хоккея
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