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Требует органической еды. Участник штурма Капитолия "шаман" объявил в тюрьме голодовку

04.02.2021, 14:46
Требует органической еды. Участник штурма Капитолия
Рогатый "шаман" QAnon во время штурма Капитолия. Фото - ЕРА

Один из участников захвата Капитолия в США "шаман" Джейкоб Чэнсли объявил в тюрьме голодовку, требуя, чтобы его кормили исключительно органической едой, так как другая пища не соответствует его религиозным убеждениям. Позже суд удовлетворил требование заключенного, передает CNN.

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По словам адвоката Чэнсли, его клиент заявил, что "он не хочет вкладывать в свое тело вещи, которые шаманизм считает нечистыми и которые высасывают из него жизнь".

Рассмотрев требование "шамана", судья округа Колумбии Ройс Ламберт решил, что в тюрьме могут пойти навстречу Чэнсли, так как в Аризоне, где он находился до этого, его действительно кормили только органическими продуктами.

При этом, в самой тюрьме заявили, что обеспечить такие особые условия для заключенного будет проблематично, поскольку поставщики тюремной еды не закупают такие продукты. Кроме того, в руководстве тюрьмы заявили, что каких-либо подтверждений, что принципом шаманизма является именно органическая диета, они пока не встречали.

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Дарья Мостовая
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