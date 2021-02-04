Требует органической еды. Участник штурма Капитолия "шаман" объявил в тюрьме голодовку
Один из участников захвата Капитолия в США "шаман" Джейкоб Чэнсли объявил в тюрьме голодовку, требуя, чтобы его кормили исключительно органической едой, так как другая пища не соответствует его религиозным убеждениям. Позже суд удовлетворил требование заключенного, передает CNN.
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По словам адвоката Чэнсли, его клиент заявил, что "он не хочет вкладывать в свое тело вещи, которые шаманизм считает нечистыми и которые высасывают из него жизнь".
Рассмотрев требование "шамана", судья округа Колумбии Ройс Ламберт решил, что в тюрьме могут пойти навстречу Чэнсли, так как в Аризоне, где он находился до этого, его действительно кормили только органическими продуктами.
При этом, в самой тюрьме заявили, что обеспечить такие особые условия для заключенного будет проблематично, поскольку поставщики тюремной еды не закупают такие продукты. Кроме того, в руководстве тюрьмы заявили, что каких-либо подтверждений, что принципом шаманизма является именно органическая диета, они пока не встречали.
- 6 января 2021 года сторонники действующего президента Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Одним из ярких участников штурма стал рогатый "шаман" QAnon.
- 10 января "шамана" и других участников захвата Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.
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