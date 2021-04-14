Третья волна COVID в Польше. Количество госпитализаций достигло пика в 35 000 человек

Число госпитализированных больных с коронавирусом в Польше достигло своего максимума за все время пандемии. Сейчас количество занятых коек в больницах составляет уже 34 500. Об этом заявил в интервью изданию Rzeczpospolita министр здравоохранения Адам Недзельский.

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Он отметил, что на пике второй волны было занято всего 23 000 больничных коек – сейчас это число увеличилось, что показывает необходимость дополнительно оборудовать временные госпитали.

Министр призвал пожилых людей в возрасте старше 60 лет как можно скорее сделать прививки от COVID-19. На текущий момент в этой возрастной группе было вакцинировано около 40%, а нужно, чтобы с прививками оказались более 70%, подчеркнул Недзельский, отметив, что это "позволит принимать более смелые решения".

В марте 2021 года в Польше несколько дней фиксировали более 30 000 заболевших в сутки.

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Дарья Мостовая

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