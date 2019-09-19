Премьер Канады извинился за расистское фото 18-летней давности

Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию 18-летней давности, на которой он изображен в белом тюрбане и коричневом гриме на вечеринке в элитной академии Вест-Пойнт-Грей в Ванкувере. Фотографию премьера опубликовал журнал Time.

После публикации фото Трюдо выступил перед журналистами и объяснил, что он оделся в костюм Алладина на вечеринку на тему "Арабские ночи".

Также премьер Канады признал, что фотография была расистской, заявив, что он сожалеет о ней.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, в связи с опубликованным фото протест выразил Национальной совет канадских мусульман.

Агентство процитировало директора совета Мустафу Фарука, который заявил: "Видеть премьер-министра в коричневом/черном гриме очень печально. Ношение черного и коричневого грима достойно порицания и возвращает нас к истории расизма"

За эту фотографию Трюдо также раскритиковали и многие политические оппоненты.