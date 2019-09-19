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Премьер Канады извинился за расистское фото 18-летней давности

Премьер Канады извинился за расистское фото 18-летней давности - Фото
Джастин Трюдо (фото - president.gov.ua)
19.09.2019, 13:07

Премьер-министр Канады изображен с темным гримом в элитной академии Вест-Пойнт-Грей в Ванкувере, где он работал преподавателем

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию 18-летней давности, на которой он изображен в белом тюрбане и коричневом гриме на вечеринке в элитной академии Вест-Пойнт-Грей в Ванкувере. Фотографию премьера опубликовал журнал Time

После публикации фото Трюдо выступил перед журналистами и объяснил, что он оделся в костюм Алладина на вечеринку на тему "Арабские ночи". 

Также премьер Канады признал, что фотография была расистской, заявив, что он сожалеет о ней.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, в связи с опубликованным фото протест выразил Национальной совет канадских мусульман. 

Агентство процитировало директора совета Мустафу Фарука, который заявил: "Видеть премьер-министра в коричневом/черном гриме очень печально. Ношение черного и коричневого грима достойно порицания и возвращает нас к истории расизма"

За эту фотографию Трюдо также раскритиковали и многие политические оппоненты.

  • 21 октября 2019 года в Канаде пройдут всеобщие федеральные выборы
  • В августе Трюдо заверил, что пока убивают украинцев не может быть и речи о восстановлении G8.
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Джастин Трюдо расистское фото коричневый грим
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