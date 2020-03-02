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"Церковь не боится истории". Ватикан открыл архив папы Пия Хll времен Холокоста

"Церковь не боится истории". Ватикан открыл архив папы Пия Хll времен Холокоста - Фото
Папа Пий XII (Фото: EPA/STR)
02.03.2020, 17:24

Часть историков заявляет, что папа Пий XII якобы знал о нацистких преступлениях, однако не предпринимал никаких действий

Ватикан открыл архивные документы времен Второй мировой войны, которые держались в тайне из-за подозрений, что папа Пий XII якобы не предпринимал никаких действий, хотя знал о массовых убийствах евреев нацистами. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

Пий XII находился на престоле с 1939 до 1958 года. Часть историков заявляет, что он знал о преступлениях нацистов, однако закрывал глаза на этот факт. Ватикан отрицает все обвинения, заявляя, что понтифик вел "негласную работу для спасения евреев". 

Документы времен Второй мировой войны насчитывают миллионы страниц. Решение рассекретить документацию принял папа Франциск, заявив, что "церковь не боится истории". Франциск считает, что правление Пия XII пришлось на очень трудное время, "когда приходилось принимать мучительные решения, <...>, которые некоторым могут показаться не вполне прозрачными".

  • В марте прошлого года папа Франциск принял решение открыть архив времен Пия XII.
  • 11 июля 2019 года сообщалось, что в Ватикане могилы на Тевтонском кладбище оказались пустыми: фото.
Владислав Сердюк
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