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23.10.2018, 07:58

ЦРУ взялось расследовать исчезновение журналиста Хашогги - СМИ

ЦРУ взялось расследовать исчезновение журналиста Хашогги - СМИ - Фото
Джина Хаспел (фото - Госдепартамент США)

По информации Reuters, директор ЦРУ уже вылетела в Турцию для прояснения ситуации с Джамалем Хашогги

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Директор ЦРУ Джина Хаспел примет участие в расследовании исчезновения и вероятного убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.

Согласно сообщению, Хаспел уже отправилась в Турцию для участия в расследовании исчезновения Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "лучшие люди разведки сейчас в Турции", но не предоставил никаких подробностей.

16 октября сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео отправился в Саудовскую Аравию и Турцию из-за ситуации с исчезновением и возможным убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Читайте также: Убийство Хашогги: Трамп недоволен объяснениями Саудовской Аравии

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.

По информации СМИ, власти Саудовской Аравии планируют обвинить в убийстве Хашогги генерал-майора разведки, близкого к наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Власти могут выдвинуть версию, что тот получил устное указание задержать Хашогги для допроса, но он либо неправильно понял указания принца, либо превысил силу и убил журналиста.

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Теги: джина хаспел, Турция, директор цру, цру, саудовская аравия, Джамаль Хашогги, исчезновение хашогги, хашогги
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