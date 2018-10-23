ЦРУ взялось расследовать исчезновение журналиста Хашогги - СМИ

Джина Хаспел (фото - Госдепартамент США)

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По информации Reuters, директор ЦРУ уже вылетела в Турцию для прояснения ситуации с Джамалем Хашогги

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Директор ЦРУ Джина Хаспел примет участие в расследовании исчезновения и вероятного убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.

Согласно сообщению, Хаспел уже отправилась в Турцию для участия в расследовании исчезновения Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что "лучшие люди разведки сейчас в Турции", но не предоставил никаких подробностей.

16 октября сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео отправился в Саудовскую Аравию и Турцию из-за ситуации с исчезновением и возможным убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

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2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, и так и не вышел из здания.

По информации СМИ, власти Саудовской Аравии планируют обвинить в убийстве Хашогги генерал-майора разведки, близкого к наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Власти могут выдвинуть версию, что тот получил устное указание задержать Хашогги для допроса, но он либо неправильно понял указания принца, либо превысил силу и убил журналиста.