Турция - Трампу: Страны-партнеры не ведут переговоры в Twitter

Мевлют Чавушоглу (фото - twitter.com/MevlutCavusoglu)

Государства, которые выстраивают отношения на уровне стратегического партнерства, не ведут общение через Twitter. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Укринформ.

"Стратегические партнеры не разговаривают через социальное медиа Twitter. Господин Трамп дважды звонил нашему президенту и сказал, что они хотят выйти из Сирии. Два дня назад мы встретились с Помпео. Визит Болтона очевиден", - сказал министр Чавушоглу.

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Он также отметил, что основной мишенью Турции в Сирии является террористические организации, а не просто курды.

"Есть террористическая организация, которая хочет разделить Сирию. Мы нацеливаемся на эту террористическую организацию. ... Мы не враги курдов, мы - страна, которая защищала курдов. Мы всегда будем продолжать защищать права наших курдских братьев", - сказал глава МИД Турции.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп находится под давлением госструктур, отвечающих за безопасность, которые против вывода американских войск из Сирии.

"Мы знаем, что последний твит является вопросом внутренней политики", - сказал министр.

Он добавил, что Турция не боится угроз вроде тех, которые поступили из Вашингтона.

14 января Трамп через Twitter предупредил, что Вашингтон "экономически разорит Турцию, если она продолжит атаковать курдов". В ответ представитель президента Турции заявил, что Анкара продолжит борьбу с поддерживаемыми США курдскими отрядами народной самообороны на севере Сирии, несмотря на угрозы.