Турция готова вместе с Россией и Сирией бороться с терроризмом – Эрдоган

Турция готова координировать с Сирией и Россией усилия по борьбе с терроризмом. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

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Эрдоган сказал журналистам, что Турция в этой сфере "хочет с Сирией и Россией действовать как трио".

Для этого, по его мнению, должны сначала встретиться главы разведывательных организаций, затем министры обороны, а затем министры иностранных дел.

Эрдоган считает, что лидеры Турции, России и Сирии также могут встретиться для переговоров. Он сказал, что говорил об этом по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным, и тот такую возможность поддержал.

Президент Турции заявил, что его страна готова взять на себя "уничтожение террористов" в северных районах Сирии (то есть, курдские национальные формирования), несмотря на то, что США продолжат поддерживать борьбу курдов против режима Асада оружием, боеприпасами, техникой и оборудованием.

Эрдоган также упрекнул Евросоюз и особенно Германию, которая, по его мнению, является "надежным убежищем для террористических организаций в Европе".

Турция традиционно считает борьбу курдов в Сирии и Ираке за независимость "террористической активностью" и ведет активную войну с ними на севере Сирии.

В 2016 году сирийские курды из партии "Демократический союз" провозгласили федеративный регион "Рожава – северная Сирия", в который вошли три региона – Джазира, Кобани и Африн.

Борьба сирийских курдов за независимость от режима Башара Асада пользовалась военной, экономической и гуманитарной поддержкой США, хотя Белый дом официально не признавали курдскую государственность.

В октябре 2019 Дональд Трамп принял решение вывести войска США из северных районов Сирии и объяснил его тем, что "слишком дорого" продолжать поддерживать союзные Америке курдские силы в регионе.

Сергій Бережний

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