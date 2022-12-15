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Турция готова вместе с Россией и Сирией бороться с терроризмом – Эрдоган

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15.12.2022, 21:16
Турция готова вместе с Россией и Сирией бороться с терроризмом – Эрдоган - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (фото - EPA)

Турция готова координировать с Сирией и Россией усилия по борьбе с терроризмом. Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

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Эрдоган сказал журналистам, что Турция в этой сфере "хочет с Сирией и Россией действовать как трио".

Для этого, по его мнению, должны сначала встретиться главы разведывательных организаций, затем министры обороны, а затем министры иностранных дел.

Эрдоган считает, что лидеры Турции, России и Сирии также могут встретиться для переговоров. Он сказал, что говорил об этом по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным, и тот такую возможность поддержал.

Президент Турции заявил, что его страна готова взять на себя "уничтожение террористов"  в северных районах Сирии (то есть, курдские национальные формирования), несмотря на то, что США продолжат поддерживать борьбу курдов против режима Асада оружием, боеприпасами, техникой и оборудованием. 

Эрдоган также упрекнул Евросоюз и особенно Германию, которая, по его мнению, является "надежным убежищем для террористических организаций в Европе".

  • Турция традиционно считает борьбу курдов в Сирии и Ираке за независимость "террористической активностью" и ведет активную войну с ними на севере Сирии.   
  • В 2016 году сирийские курды из партии "Демократический союз" провозгласили федеративный регион "Рожава – северная Сирия", в который вошли три региона – Джазира, Кобани и Африн.
  • Борьба сирийских курдов за независимость от режима Башара Асада пользовалась военной, экономической и гуманитарной поддержкой США, хотя Белый дом официально не признавали курдскую государственность.  
Сергій Бережний
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Турция реджеп тайип эрдоган борьба с терроризмом
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