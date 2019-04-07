Турция ответила на намерение Израиля присоединить Западный берег

Мевлют Чавушоглу (фото - twitter.com/MevlutCavusoglu)

В Турции осудили заявление премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху о намерении де-юре присоединить к Израилю еврейские поселения на территориях Западного берега реки Иордан. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Западный берег - палестинская территория, занятая Израилем в нарушение международного права. Безответственное заявление премьер-министра Нетаньяху ради получения голосов перед выборами в Израиле никоим образом не изменит этого факта", - говорится в заявлении.

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Ранее сегодня сообщалось, что Нетаньяху пообещал в случае своей победы на выборах аннексировать еврейские поселения, расположенные на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами.