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12.01.2019, 22:30

Турция стягивает войска к границе с Сирией

Турция стягивает войска к границе с Сирией - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Официальные турецкие представители не опровергают подготовку военной операции, однако и не уточняют детали

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Турция стягивает на границу с Сирией, к провинции Идлиб войска и танки, сообщает Reuters со ссылкой на источник среди турецких военных.

В пограничную турецкую провинцию Хатай прибыла колонна танков и бронированных машин. Официальные турецкие представители не опровергают подготовку военной операции, однако и не уточняют детали.

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Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты признают право Турции на самооборону, которая называет курдские отряды самообороны "террористами", однако, по словам Помпео, "те люди, которые не являются террористами и которые сражались с нами бок о бок, заслуживают нашей защиты".

11 января советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон также заявил: США рассчитывают, что Турция не станет нападать на проживающих в Сирии курдов после вывода американских военных из этой ближневосточной страны. 

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Теги: Сирия, Идлиб, курды, войска турции
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