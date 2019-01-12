Турция стягивает войска к границе с Сирией

Иллюстративное фото (ЕРА)

Турция стягивает на границу с Сирией, к провинции Идлиб войска и танки, сообщает Reuters со ссылкой на источник среди турецких военных.

В пограничную турецкую провинцию Хатай прибыла колонна танков и бронированных машин. Официальные турецкие представители не опровергают подготовку военной операции, однако и не уточняют детали.

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Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты признают право Турции на самооборону, которая называет курдские отряды самообороны "террористами", однако, по словам Помпео, "те люди, которые не являются террористами и которые сражались с нами бок о бок, заслуживают нашей защиты".

11 января советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон также заявил: США рассчитывают, что Турция не станет нападать на проживающих в Сирии курдов после вывода американских военных из этой ближневосточной страны.