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Турция убила 35 сирийских солдат в ответ на гибель своих военных

Турция убила 35 сирийских солдат в ответ на гибель своих военных - Фото
Фото: EPA/Yahya Nemah
03.02.2020, 10:50

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал РФ "не пытаться ставить преград на пути турецкой армии" в Сирии

Четыре турецких солдата были убиты и девять ранены в результате обстрела сирийскими правительственными силами в северо-западной провинции Идлиб в Сирии. Вооруженные силы Турции нанесли ответный удар, уничтожив до 35 сирийских солдат. Об этом сообщает BBC.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя нанесение ответного удара по сирийским войскам, заявил, что его страна "будет поступать так и впредь", передает Анадолу

"Турция не намерена прекращать операцию в Идлибе. Те, кто испытывает терпение Турции подлыми провокациями в Идлибе осознают ошибочность своих действий", - сказал Эрдоган. 

Также в Турции заявили, что если РФ "не может остановить режим Башара Асада в Идлибе, то пусть не пытается ставить преград на пути турецкой армии".

"Турция не будет игнорировать гибель своих военнослужащих в Идлибе. Все причастные к обстрелам столкнутся с жесткой реакцией Анкары", - резюмировал Эрдоган.

  • 29 января сообщалось, что свои дома в районе боевых действий на северо-западе Сирии покинуло 39 377 человек из-за продолжающихся обстрелов и авиаударов со стороны армии президента Сирии Башара Асада и авиации РФ. 
  • Люди бегут в сравнительно безопасные районы на границе с Турцией.
  • 28 декабря 2019 года наступление при поддержке армии РФ привело к 235 000 беженцев.

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Сирия Турция Идлиб
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