Туск об отказе Албании и Северной Македонии: Я считаю это ошибкой

Дональд Туск (фото - president.gov.ua)

Европейский Совет не смог принять единогласное решение о начале переговоров с Албанией и Северной Македонией о членстве в ЕС. Об этом по итогам встречи глав государств и правительств стран ЕС в Брюсселе сообщил президент Европейского совета Дональд Туск, передает Укринформ.

"Подавляющее большинство высказалось за то, чтобы открыть переговоры о вхождении с Северной Македонией и Албанией. Такое решение должно быть единогласным. Вчера не было единогласия. По этой причине Евросоюз снова рассмотрит этот вопрос до саммита в Загребе, который должен состояться в мае 2020 года", - сказал президент Европейского совета.

Туск отдельно подчеркнул, что в том, что произошло, нет вины Северной Македонии и Албании. Доклад Еврокомиссии, на основании которого лидеры рассматривали вопрос о начале переговоров, четко указывает, что обе страны сделали все, что их просили сделать.

"Поэтому обе страны имеют право начать переговоры с ЕС уже с сегодняшнего дня. Они готовы. К сожалению, несколько стран-членов еще не готовы к этому. Это именно та причина, почему мы не смогли добиться положительного решения. Я лично считаю, что это была ошибка, но я не буду это в дальнейшем комментировать", - подчеркнул Туск.

Он призвал обе страны не сдаваться и выразил убеждение, что однажды они приобретут полноправное членство в Европейском Союзе.

"Сегодня я хочу передать послание нашим друзьям в Северной Македонии и Албании: пожалуйста, не сдавайтесь. Я в полной мере могу понять ваш отчаяние, потому что вы внесли свой вклад, а мы - нет. ЕС является сложным политическим образованием, и это является правдой , что иногда принятие решения отнимает слишком много времени. Но я не абсолютно никаких сомнений, что однажды вы станете полноправными членами Европейского Союза ", - добавил президент Европейского Совета.

Сегодня лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе не смогли договориться о начале переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании.

Чітайте также: Помпео: Северная Македония может стать членом НАТО до конца года