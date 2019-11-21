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Туска избрали главой Европейской народной партии

Туска избрали главой Европейской народной партии - Фото
Дональд Туск (фото - president.gov.ua)
21.11.2019, 07:13

Кандидатуру Дональда Туска поддержали 93% делегатов

20 ноября в хорватском Загребе на съезде Европейской народной партии был избран ее новый глава Дональд Туск. Об этом сообщает Reuters.

Его кандидатуру поддержали 93% делегатов, он был единственным кандидатом.

"Я вступаю в борьбу с популистами… С одной стороны находятся партии безответственного популизма, а с другой - наша партия, которая несет ответственность за популярность", - подчеркнул он.

По его словам, Европейская народная партия "не будет жертвовать такими ценностями, как гражданские свободы, верховенство закона и порядочность общественной жизни".

  • 14 ноября уходящий с поста главы Евросовета Туск отметил, что путинская Россия - не партнер Европы, а ее стратегическая проблема.
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Европейская народная партия Донадьд Туск
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