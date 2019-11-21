Туска избрали главой Европейской народной партии

Дональд Туск (фото - president.gov.ua)

20 ноября в хорватском Загребе на съезде Европейской народной партии был избран ее новый глава Дональд Туск. Об этом сообщает Reuters.

Его кандидатуру поддержали 93% делегатов, он был единственным кандидатом.

"Я вступаю в борьбу с популистами… С одной стороны находятся партии безответственного популизма, а с другой - наша партия, которая несет ответственность за популярность", - подчеркнул он.

По его словам, Европейская народная партия "не будет жертвовать такими ценностями, как гражданские свободы, верховенство закона и порядочность общественной жизни".