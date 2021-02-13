Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Австрии

Администрация Twitter заблокировала аккаунт российской делегации, которая в Вене участвовала в переговорах по вопросам военной безопасности и контролю над вооружениями. Информацию подтвердили в МИД РФ.

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О блокировке аккаунта сообщил в Twitter глава российской делегации Константин Гаврилов. На его взгляд, причиной такого решения могла стать "альтернативная позиция России относительно тенденций нынешней политико-военной ситуации в Европе, которая была озвучена на семинаре ОБСЕ по военным доктринам".

ТАСС со ссылкой на МИД РФ сообщило, что министерство направило в Twitter запрос. "Уже направили запрос в компанию. Надеемся, что это исключительно техническая проблема", – сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Семинар ОБСЕ, о котором сказал представитель РФ, проводится раз в пять лет. В этом году он проходил по видеосвязи 9-10 февраля. Организацией занимались США, которые председательствуют на форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

9 февраля РИА Новости сообщало, что в этом году впервые за 30 лет Минобороны РФ отказалось участвовать в семинаре ОБСЕ. Гаврилов тогда объяснил это решение "недружественной политикой Запада".

4 февраля комиссия Совфеда РФ по информационной политике предложила предусмотреть в законодательстве возможность вечной блокировки соцсетей за призывы к участию в протестных акциях.

Вадим Ребрина

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