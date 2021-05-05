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"Ты просто космос". Вино, прилетевшее с МКС на Землю, продадут на аукционе за $1 млн

05.05.2021, 12:45
Иллюстративное фото: pixabay.com

Аукционный дом Christie's выставит на продажу бутылку французского вина Petrus 2000 из партии, которая год провела в космосе на Международной космической станции. Предполагается, что стартовая цена на нее составит около $1 млн, пишет АР.

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В комментарии изданию международный директор аукционного дома Тим Типтри подчеркнул, что вино было "выдержано в уникальной среде" с почти "нулевой гравитацией" на борту.

"Поездка превратила вино в $10 000 за бутылку, известное своей сложностью, шелковистыми, спелыми танинами и ароматами черной вишни, сигар и кожи, в научную новинку и все еще прекрасную бутылку вина", – отметил Типтри.

Предварительно вино из партии, побывавшей на МКС, было отправлено на дегустацию – эксперты заявили, что оно очень изменилось и эти изменения даже тяжело описать. Но все единогласно отметили, что выдержанный в космосе напиток стал намного мягче и ароматнее.

Вместе с "космическим" вином в наборе на продажу будет выставлена бутылка того же вина, которая не покидала пределы Земли, а также графин, бокалы и штопор, изготовленный из куска метеорита.

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Дарья Мостовая
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аукцион космос мкс вино
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