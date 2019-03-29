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29.03.2019, 20:55

Тысячи сторонников Brexit собрались у парламента Британии

Тысячи сторонников Brexit собрались у парламента Британии - Фото
Фото: EPA

Люди протестуют из-за задержки выхода Великобритании из Евросоюза

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Сегодня, 29 марта, в день, когда Великобритания должна была покинуть Евросоюз, в Лондоне возле парламента собрались тысячи сторонников выхода страны из ЕС, чтобы выразить протест против задержки Brexit. Об этом сообщает BBC.

Демонстранты скандируют - "Brexit now". Движение транспорта пришлось остановить.

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Участники акция "Марш за выход", которые вышли из Сандерленда две недели назад, также прибыли в Вестминстер.

Одновременно проводится ралли Make Brexit Happen, организованное Партией независимости Соединенного Королевства (UKIP) с участием основателя Английской лиги обороны Томми Робинсона.

На сегодня запланирован и контр-протест со стороны группы Stand Up to Racism.

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Ранее сегодня Палата общин парламента Великобритании в третий раз проголосовала против сделки о выходе из Евросоюза, которую Тереза ​​Мэй согласовала с Брюсселем. Согласно решению последнего саммита ЕС, если соглашение не утверждено, задержка Brexit продлится до 12 апреля, и тогда Великобритания должна будет обнародовать свои следующие шаги выйти без соглашения.

Накануне британский парламент отклонил восемь различных предложений по выходу страны из Евросоюза.

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Теги: brexit, Великобритания
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