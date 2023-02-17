У актера Брюса Уиллиса диагностировали деменцию

У американского актера Брюса Уиллиса лобно-височная деменция. Весной прошлого года у 67-летнего мужчины диагностировали афазию, которая вызывает трудности с речью, но она прогрессировала, и теперь ему поставили более конкретный диагноз. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление семьи актера.

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В заявлении говорится, что лобно-височная деменция является самой распространенной формой деменции у людей до 60 лет. "Сегодня не существует методов лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в последующие годы", – заявила семья актера.

Уиллис прославился в 1980-х и 90-х годах после того, как снялся в блокбастерах, таких как "Крепкий орешек", "Шестое чувство", "Армагеддон" и "Криминальное чтиво".

Он также был номинирован на пять "Золотых глобусов" (один выиграл за "Лунный свет"), а также три "Эмми", из которых он получил две.

Но в прошлом году его семья заявила, что Уиллис откажется от актерской деятельности, поскольку афазия влияет на его когнитивные способности.

В новом заявлении в четверг говорится, что они надеются, что внимание СМИ повысит осведомленность о состоянии актера.

"Брюс всегда стремился использовать свой голос в мире, чтобы помогать другим и повышать осведомленность о важных проблемах как публично, так и частно", – говорится в заявлении.

Оно подписано членами семьи Уиллиса, включая его жену Эмму Хеминг, с которой у него две дочери, и его бывшую жену Деми Мур и их трех дочерей.

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Вадим Ребрина

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