У берегов Мексики нашли останки корабля, затонувшего более 200 лет назад: фото

Фото с официального сайта INAH (источник - inah.gob.mx)

Подводные археологи нашли возле побережья мексиканского штата Кинтана-Роо отдельные части затонувшего корабля. Предположительно он потерпел крушение вследствие удара о риф более 200 лет назад. Об этом сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH).

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Найденный корабль был назван Мануэль Поланко - в честь рыбака, который первым заметил остатки судна и сообщил о нем археологам. Часть корабельного корпуса уже успела сгнить, но корабельная пушка и якорь с названием "Адмиралтейство" сохранились.

По предварительной оценке ученых, якорь, пушка и чугунные слитки, которые использовались на корабле в качестве балласта, указывают, что это могло быть английское парусное судно конца XVIII - начала XIX века.

Сотрудники Института предполагают, что экипаж затонувшего судна до последнего пытался избежать катастрофы, попытавшись прикрепиться якорем возле берега. Попытка оказалась неудачной и корабль налетел на риф.

Второй этап исследований должен помочь прояснить детали катастрофы и установить более точное время кораблекрушения, говорится в сообщении.

Фото: inah.gob.mx

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