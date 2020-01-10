В Мексике произошло взрывное извержение вулкана: видео

Вчера, 9 января, произошло взрывное извержение наиболее активного вулкана в Мексике Попокатепетля. По данным Национального центра по предотвращению стихийных бедствий, это случилось в 10:04 по местному времени.
До извержения было зафиксировано 268 "выдохов" из водяного пара и вулканических газов, а также полтора часа тремора.
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Высота столба пепла составляла 3 км, а выброшенный материал разлетелся на километр от края кратера.
Веб-стрим с видом на вулкан:
Сегодня Попокатепетль тоже "чихнул" в 06:31 по местному времени.
Это вторая по высоте (5426 м) гора Мексики после пика Орисаба. Один из самых активных вулканов в Мексике: более 15 крупных извержений с момента прибытия испанцев в 1519 году. Вокруг стратовулкана сосредоточена важнейшая конурбация штатов Пуэбла, Тласкала и, в 64 км, города Мехико (общее население более 20 млн человек).
Видео: Excélsior TV
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