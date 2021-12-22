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У экс-главаря террористов ДНР нашли апартаменты в Дубае за полмиллиона долларов: видео

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 21:29
У экс-главаря террористов ДНР нашли апартаменты в Дубае за полмиллиона долларов: видео - Фото
Александр Бородай (скриншот из видеозаписи)

Команда российского оппозиционера Алексея Навального выяснила, что бывший главарь террористической организации ДНР, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы РФ от пропутинской Единой России Александр Бородай владеет незадекларированными апартаментами в Дубае на сумму более полумиллиона долларов.

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Согласно базе данных владельцев недвижимости в Дубае, которую получили расследователи, Бородаю принадлежит 104-метровая квартира в жилом комплексе Grandeur Residences, расположенном на искусственном острове Палм-Джумейра. Этого жилья нет в его декларации.

Информацию из базы данных команда Навального проверила с помощью дубайского сайта по поиску объектов недвижимости.

По оценке расследователей, стоимость апартаментов Бородая составляет 509 000 долларов (37,5 миллионов рублей).

  • В июле 2014 года Бородай был "премьер-министром" у террористов в Донецке, затем уехал в Россию, а его место занял "экс-министр госбезопасности" Приднестровья Владимир Антюфеев.
  • 8 сентября 2021 года на временно оккупированную часть Донбасса приезжал российский миллиардер Константин Малофеев, которого журналисты-расследователи называют спонсором "русской весны" 2014 года и террористов ДНР/ЛНР. Бородай занимал в его ТОВ Царьград должность замгендиректора по развитию.
  • В сентябре Бородая избрали в Ростовской области депутатом от партии власти в нелегитимную Госдуму РФ.
Вадим Ребрина
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терроризм алексей навальный Александр Бородай
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