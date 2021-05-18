У Галапагосских островов рухнула в Тихий океан знаменитая арка Дарвина – фото

У Галапагосских островов обрушилась в море знаменитая арка Дарвина. Об этом сообщает в Facebook Министерство окружающей среды и водных ресурсов Эквадора.

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Как отмечается, сообщение об обрушении арки Дарвина поступило 17 мая. Она рухнула вследствие естественной эрозии.

Арка находилась в менее чем километре от острова Дарвина на севере архипелага, отмечают в министерстве. Она состоит из камня и когда-то была частью острова.

Место у арки считается одним из лучших в мире для дайвинга и наблюдения за косяками акул и других видов морских обитателей, добавили в ведомстве.

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СПРАВКА. Галапагосские острова – архипелаг в Тихом океане, расположенный примерно в 1000 км к западу от Эквадора. Считается, что они были открыты священником испанского происхождения Томасом де Берланга в 1565 году. Острова знамениты богатой флорой и фауной. Британский натуралист Чарлз Дарвин исследовал их в 1835-м.

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Марк Сировой

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