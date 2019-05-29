Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.05.2019, 13:43

У границ Латвии зафиксировали разведывательный корабль РФ

У границ Латвии зафиксировали разведывательный корабль РФ - Фото
Фото: vpk.name

По данным ВС Латвии, военный российский корабль был замечен сегодня

В исключительной экономической зоне Латвии было зафиксировано появление российского военного корабля - минного тральщика класса "Александрит" Вооруженных сил страны-агркссора России. Об этом сообщает  пресс-служба ВС Латвии.

"29 мая в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы был зафиксирован минный тральщик класса "Александрит" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

3 ноября 2018 года российский военный корабль был также замечен недалеко от границы Латвии.

Ранее сообщалось, что американские военные самолеты получили возможность легко обнаруживать российские атомные подводные лодки-"невидимки". По данным Военно-промышленного курьера РФ, уровень шумности четвертого поколения российских подлодок отстает от многоцелевых атомных субмарин ВМС США не менее чем на 10 децибел. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Латвия, корабль рф
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 