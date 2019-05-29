У границ Латвии зафиксировали разведывательный корабль РФ

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В исключительной экономической зоне Латвии было зафиксировано появление российского военного корабля - минного тральщика класса "Александрит" Вооруженных сил страны-агркссора России. Об этом сообщает пресс-служба ВС Латвии.

"29 мая в исключительной экономической зоне Латвии на расстоянии 6,5 морских миль от государственной границы был зафиксирован минный тральщик класса "Александрит" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

3 ноября 2018 года российский военный корабль был также замечен недалеко от границы Латвии.

Ранее сообщалось, что американские военные самолеты получили возможность легко обнаруживать российские атомные подводные лодки-"невидимки". По данным Военно-промышленного курьера РФ, уровень шумности четвертого поколения российских подлодок отстает от многоцелевых атомных субмарин ВМС США не менее чем на 10 децибел.