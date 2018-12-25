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25.12.2018, 17:17

У границ Латвии крутился самолет-разведчик РФ

У границ Латвии крутился самолет-разведчик РФ - Фото
Фото: militaryarms.ru

Над Балтийским морем летал Ил-20 ВВС России

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Патрульные самолеты НАТО заметили у латвийской границы разведывательный самолет ВВС России. Об этом сообщают в Twitter национальные вооруженные силы Латвии.

"25 декабря патрульные самолеты идентифицировали над Балтийским морем у границы Латвии самолет Ил-20 ВВС России", - говорится в сообщении.

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3 ноября сообщалось, что в латвийской исключительной экономической зоне на расстоянии 13 морских миль от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали корабль поддержки подводной лодки СС-750 класса "Каштан" Вооруженных сил России.

30 ноября спутник зафиксировал на открытых стоянках аэродрома Бельбек возле оккупированного Севастополя около 24 истребителей, а также 150 единиц спецтехники.

14 декабря сообщалось, что россияне дополнительно передислоцировали на территорию оккупированного Крыма 100 боевых самолетов нового типа. 

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Теги: самолет, Латвия, ввс рф, ил-20
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