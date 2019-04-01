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01.04.2019, 07:40

У Меркель заявили о попытках России дестабилизировать ЕС

У Меркель заявили о попытках России дестабилизировать ЕС - Фото
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (фото - EPA)

Крамп-Карренбауэр раскритиковала популистские партии, пользующиеся поддержкой Москвы

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Власти России многое делают для того, чтобы "ослабить, дестабилизировать страны ЕС и его ближайших соседей". Об этом заявила председатель Христианско-демократического Союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в выпуске передачи heute-journal немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 31 марта, сообщает Deutsche Welle.

"На подобные действия необходимо четко реагировать", - подчеркнула политик.

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По ее словам, члены Европейского Союза должны "держаться вместе".

Крамп-Карренбауэр раскритиковала европейские популистские партии, которые получают поддержку со стороны Москвы.

Председатель ХДС прокомментировала тему строительства газопровода Северный поток-2.

Крамп-Карренбауэр охарактеризовала его как "трудный проект" и подчеркнула, что при строительстве необходимо "принимать во внимание интересы в области безопасности как Украины, так и других стран в регионе".

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. К началу марта по дну Балтийского моря проложено 818 км труб газопровода.

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Теги: Россия, ЕС, северный поток-2, Аннегрет Крамп-Карренбауэр
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