У Трампа передумали. Иностранным студентам в США больше не грозит депортация

Неделю назад в США заявили, что иностранные студенты, перешедшие на удаленное обучение из-за COVID-19, должны будут покинуть США или их депортируют

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от планов аннулировать студенческие визы тем, чьи курсы в новом учебном году будут полностью переведены в онлайн в связи с эпидемией COVID-19. Об этом сообщает BBC.

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Массачусетский технологический институт (MIT) и Гарвардский университет подали в суд на правительство из-за плана выдворять иностранных студентов из страны. В суде заявили, что стороны пришли к соглашению.

Соглашение восстанавливает политику, внедренную в марте на фоне вспышки коронавируса, которая позволяет иностранным студентам виртуально посещать занятия в случае такой необходимости и при этом оставаться на законных основаниях в стране по студенческим визам.

Большое количество иностранных студентов ежегодно приезжают в США для обучения и являются значительным источником дохода для университетов.

ностранные студенты, чьи курсы в новом учебном году буду полностью переведены в онлайн, должны будут покинуть США, в противном случае их могут депортировать. 7 июля сообщалось , что и

Владислав Сердюк

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