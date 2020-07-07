Иностранных студентов, чьи курсы переведены в онлайн, попросят покинуть США

Госдепартамент США не будет выдавать или продлевать визы F-1 и M-1 студентам, если их учебные программы будут полностью доступны онлайн

Иностранные студенты, чьи курсы в новом учебном году буду полностью переведены в онлайн, должны будут покинуть США, в противном случае их могут депортировать. Об этом сообщает CNN со ссылкой на иммиграционную и таможенную полицию США.

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Из-за пандемии коронавируса университеты США начинают принимать решения о переходе на онлайн-курсы. Например, в Гарварде все курсы будут проводиться в режиме онлайн, в том числе для студентов, проживающих в кампусе. Для иностранных студентов это означает, что они должны будут покинуть США.

Государственный департамент США не будет выдавать или продлевать визы F-1 и M-1 студентам, если их учебные программы будут полностью доступны онлайн. Тем, кто уже учится в США, предлагают перевестись в вузы с очной или смешанной системой обучения.

Подробно - на сайте иммиграционной и таможенной полиции США.

Тереза Кардинал Браун, директор по иммиграции и трансграничной политике в Центре двухпартийной политики говорит, что многие иностранные студенты не могут уехать домой по разным причинам, в том числе из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Президент Гарвардского университета Ларри Бэкоу заявил, что "глубоко обеспокоен тем, что руководство, изданное сегодня иммиграционным и таможенным органом США, навязывает тупой, универсальный подход к сложной проблеме, которая дает иностранным студентам, особенно в онлайн-программах, мало вариантов, кроме как покинуть страну или перевестись из вуза".

За прошедшие сутки по общемировому времени (GMT) зарегистрировано 171 508 новых заболевших (178 388 - днем ранее), 3583 умерших (3603) и 106 240 выздоровевших (97 195) . В США зафиксировали более 3 млн заболевших коронавирусной болезнью за время пандемии.

3 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили , что почти треть образцов коронавируса имеет мутацию, которая делает патоген более заразным.

Вадим Ребрина

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