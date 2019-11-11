У Трампа пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Перед встречей президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана США могут ввести против Анкары санкции за сделку с российским оружием. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее турецкое правительство приобрело российские зенитно-ракетные комплексы С-400, что вызвало недовольство в Вашингтоне. "Если Турция не отменит покупку С-400, вероятно, будут применены санкции", - заявил 10 ноября советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, в НАТО нет места для крупных закупок оружия у России.

Он добавил, что Трамп "очень четко" передаст Эрдогану эту мысль во время их встречи, которая запланирована на 13 ноября.