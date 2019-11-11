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У Трампа пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400

У Трампа пригрозили Турции санкциями за покупку российских С-400 - Фото
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)
11.11.2019, 07:47

Санкции против Турции могут ввести из-за покупки российских ЗРК С-400

Перед встречей президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана США могут ввести против Анкары санкции за сделку с российским оружием. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее турецкое правительство приобрело российские зенитно-ракетные комплексы С-400, что вызвало недовольство в Вашингтоне. "Если Турция не отменит покупку С-400, вероятно, будут применены санкции", - заявил 10 ноября советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

По его словам, в НАТО нет места для крупных закупок оружия у России.

Он добавил, что Трамп "очень четко" передаст Эрдогану эту мысль во время их встречи, которая запланирована на 13 ноября.

  • Ранее стало известно, что Турция закупила у России системы ПВО С-400 за $2,5 млрд.
  • США выдвинули ультиматум Турции, потребовав отказаться от покупки этих вооружений до 31 июля. Вашингтон угрожал заблокировать поставки F-35 в Турцию. Турция - не просто покупатель F-35, а страна-партнер в создании этого проекта. Девять стран участвовали в разработке самолета, включая Турцию.
  • 15 июля Эрдоган заявил, что Анкара планирует организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.
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санкции дональд трамп с-400 реджеп тайип эрдоган
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