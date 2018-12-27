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27.12.2018, 19:11

Убийство Хашогги: король СА укрепляет позиции скандального принца

Убийство Хашогги: король СА укрепляет позиции скандального принца - Фото
Король Салман (фото - eng-archive.aawsat.com)

Назначены новые министры иностранных дел, информации, медиа и образования - все они приближенные принца Салмана

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По приказу короля Саудовской Аравии Салмана в правительстве страны провели значительные перестановки, укрепившие позиции наследного принца Мухаммеда ибн Салмана , которого мировое сообщество считает ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, король решил назначить новых министров иностранных дел, информации, медиа и образования.

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Кроме того, он приказал провести перестановки в двух верховных советах, которые осуществляют надзор в сферах экономики и безопасности. Оба совета возглавляет сын короля, наследный принц Мохаммад бин Салман.

Изменения не коснулись полномочий принца, который является заместителем премьер-министра и министром обороны.

Кадровые перестановки еще больше укрепляют власть принца: назначены близкие к нему советники и члены королевской семьи.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, но так и не вышел из здания. Позднее появилась информация о том, что журналиста задушили, расчленили и, вероятно, растворили останки в кислоте. Принца Салмана считают ответственным за это убийство.

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Теги: саудовская аравия, Джамаль Хашогги, Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, Мухаммед ибн Салман
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