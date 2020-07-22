Убийство критика Кадырова в Вене. Родственники убитого взяли все на себя: видео

По информации издания Кавказцентр, окружение Кадырова заставило родственников блогера взять на себя ответственность

Родственники убитого в Вене чеченского блогера Мамихана Умарова, который известен своей критикой главы Чечни Рамзана Кадырова, взяли на себя ответственность за это преступление. Об этом сообщает Кавказцентр.

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По информации издания, окружение Кадырова заставило родственников блогера сделать это.

Они также призвали отпустить "невинных" арестованных по подозрению в совершении убийства в Австрии.

"Т.е. взятый по горячим следам киллер, по их словам, вовсе не убийца. Это они убили своего родственника и затем чудесным образом, никем не замеченные, исчезли", - пишет издание.

Там также сообщили, что в Австрии прошли похороны Мамихана Умарова. В них приняли участие семья убитого и уроженцы Чечни, проживающие в Вене.

Пользователь Facebook Тумсой Обарг опубликовал видеообращение с признанием якобы родственников Умарова, которое "распространяется через соцсети и группы в мессенджерах".

Люди на видео говорят на чеченском. Блогер перевел часть их обращения: "Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого. Он нам ответил, что спецслужбы Европы не оставляют его в покое и он должен по их поручению это говорить".

5 июля в пригороде Вены выстрелом в голову убили чеченца Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, который просил в Австрии политическое убежище и некоторое время находился под защитой местной полиции. В своих интервью он рассказывал о покушениях спецслужб России на политических эмигрантов. Подозреваемого в убийстве задержала австрийская полиция.

Умаров был свидетелем по делу о теракте у телеканала Эспрессо в Киеве, а также – по делу об убийстве добровольца Амины Окуевой и покушения на Адама Осмаева. Чеченске чиновники якобы через него делали заказы на убийства.

20 июля Государственный департамент США внес Кадырова, его жену и двух дочерей в список нарушителей прав человека, запретив им въезд на территорию Соединенных Штатов.

Вадим Ребрина

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