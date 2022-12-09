Убийство "критика Кадырова", возможно, было операцией для его спасения – Радио Свобода

Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, об убийстве которого в Швеции сообщалось 5 декабря, возможно, жив и находится под защитой шведской полиции. Об этом сообщила пресс-служба правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом проекту Кавказ.Реалии (проект Радио Свобода).

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"По информации, которой располагает правительство Чеченской республики Ичкерия, Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой шведской полиции", – цитирует издание представителя пресс-службы.

Ранее полиция Швеции по запросу медиа не подтверждала и не опровергала информацию об убийстве Абдурахманова, которая появилась в оппозиционных режиму Кадырова чеченских пабликах. На новый запрос правоохранители ответили, что им нечего добавить к предыдущему ответу.

Тумсо Абдурахманова называют "главным критиком" диктатора Чечни Рамзана Кадырова – он один из тех, кто сообщал о массовых похищениях и исчезновении людей в Чечне.

29 мая 2018 года в СМИ появилась информация о том, что неизвестный выстрелил в российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в его киевской квартире и что Бабченко умер по пути в больницу. На следующий день выяснилось, что убийство было инсценировкой: журналист появился на брифинге СБУ/ГПУ. На тот момент глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что реальное покушение заказали в РФ, и для поимки организаторов силовики пошли на спецоперацию с публичной дезинформацией.

Сергій Бережний

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