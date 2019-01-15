Убийство мэра Гданьска: подозреваемого арестовали на три месяца

Павел Адамович (фото - EPA)

Подозреваемого в убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича арестовали на три месяца. Об этом сообщает Wyborcza.

"По требованию прокуратуры суд принял решение временно арестовать Стефана В. на три месяца", - отмечается в сообщении.

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Пресс-секретарь прокуратуры Гданська Гражина Вавринюк уточнила, что задержанному после нападения на мэра было предъявлено обвинение в убийстве, “мотив которого заслуживает особого осуждения".

По данным издания, подозреваемому грозит пожизненное заключение.

13 января 2019 года вечером подозреваемый ранил мэра Гданьска ножом, выбежав на сцену во время завершения праздничного концерта большого оркестра рождественской помощи.

14 января Адамович скончался в больнице. После этого по всей Польше прошли марши против ненависти и насилия.