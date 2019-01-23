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23.01.2019, 19:46

Убийство мэра Гданьска: вдова погибшего обвинила телеканал

Убийство мэра Гданьска: вдова погибшего обвинила телеканал - Фото
Магдалена Адамович (фото - ocdn.eu)

Язык ненависти, способ подачи материала телеканалом повлияли на убийцу, который выбрал Адамовича жертвой, уверена вдова

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Магдалена Адамович, вдова убитого мэра Гданьска, считает что ответственность за гибель ее мужа лежит на польской общественной телекомпании TVP. Об этом она заявила в интервью Onet.pl.

Павел Адамович часто подвергался нападкам в эфире TVP.

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"Это ответственность TVP. Я так думаю. Язык ненависти, способ подачи повлияли на убийцу, который выбрал Павла жертвой. Моего мужа убили слова", - заявила Магдалена.

Ранее в TVP заявили, что подадут в суд на каждого, кто укажет на ее ответственность за убийство.

"Пусть подают в суд и на меня", - сказала вдова погибшего.

Днем ранее руководство польской оппозиционной партии Гражданская платформа призвало членов политической силы воздержаться от участия в программах TVP.

Польские оппозиционеры долгое время обвиняют телекомпанию в том, что она является рупором власти.

13 января на мэра Гданьска Павла Адамовича во время благотворительного концерта напали с ножом. 14 января он скончался в больнице.

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Теги: Павел Адамович, польша, гданьск, убийство
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