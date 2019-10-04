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Убийство полицейских в Париже: подозреваемый слышал голоса - СМИ

Убийство полицейских в Париже: подозреваемый слышал голоса - СМИ - Фото
Фото: ЕРА
04.10.2019, 16:08

Представители профсоюза полиции предположили, что подозреваемый, возможно, был вовлечен в конфликт на работе

Жена сотрудника полиции, который вчера убил четырех коллег в парижском отделении, утверждает, что накануне совершения преступления у него был психотический эпизод – речь мужчины была бессвязной, и он слышал голоса. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники.

Также супруга подозреваемого 45-летнего Микаэля Харпона сообщила следователям, что у него были разногласия с начальством в полиции.

Представители профсоюза полиции также предположили, что Харпон, возможно, был вовлечен в конфликт на работе.

Французские СМИ пишут, что у Харпона были нарушения слуха и речи.

Согласно сообщениям, он обратился в ислам 18 месяцев назад и недавно перестал общаться с коллегами-женщинами в офисе. Но представитель правительства заявил, что нет никаких признаков того, что подозреваемый придерживался радикальных взглядов.

Полиция обыскала его дом и не обнаружила никаких доказательств его радикализации.

Вчера в центре Парижа, в отделении полиции один из его технических сотрудников напал на коллег с ножом. Злоумышленнику удалось убить четверых из них, прежде чем его застрелили. Погибли трое мужчин и женщина. Еще одна женщина-полицейский получила ранения. 

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полиция убийство париж микаэль харпон
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