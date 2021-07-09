Убийство президента Гаити. Арестовали шестерых нападавших, двое из них американцы – АР

На Гаити всплыли новые подробности убийства главы страны Жовенеля Моиза. Всего в этом могли быть замешаны более двух десятков наемников, двое из которых были американцами, пишет The Guardian.

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Начальник полиции Гаити Леон Шарль заявил, что на сегодняшний день удалось установить личность 28 нападавших – шестеро из них уже арестованы, восемь еще находятся в бегах, вопрос с арестом остальных пока решается. Самому старшему подозреваемому 55 лет, младшему – 35.

Двое из арестованных предположительно являются американцами гаитянского происхождения, пишет АР. В частности, один из них Джеймс Солажес якобы работал телохранителем при посольстве Канады в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

По словам свидетелей, двух подозреваемых обнаружили в кустах столичного морского порта, они были измазаны грязью. Когда полиция арестовала их и посадила в кузов пикапа, толпа начала скандировать: "Они убили президента! Отдайте их нам. Мы сожжем их!"

Официальная версия причины убийства пока не сообщается – в полиции лишь говорят, что оно, вероятно, "было совершено хорошо обученной вооруженной группой".

7 июля 2021 года на Гаити в частной резиденции убили президента.

На следующий день на случившееся отреагировал глава США Байден – он заявил, что шокирован убийством коллеги и предложил помощь.

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Дарья Мостовая

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