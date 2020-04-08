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Ученые нашли погребенный под водой лес: ему 60 000 лет и он поможет фармакологии

Ученые нашли погребенный под водой лес: ему 60 000 лет и он поможет фармакологии - Фото
Фото: пресс-служба NOAA/Francis Choi (Фрэнсис Чой)
08.04.2020, 16:35

Ученые нашли погребенный под водой лес, которому 60 000 лет и он может помочь в создании лекарств

Ученые в США нашли останки кипарисового леса, который рос на берегах древней реки и затем ушел под воду. Они предполагают, что в нем сохранились составляющие для создания лекарств. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления океанических и атмосферных исследований США. 

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Останки леса находились на глубине 18 метров и хорошо сохранились благодаря тому, что он был под слоем покрытия из торфа и прочих осадков. 

В древесине обнаружили множество различных животных, однако основное внимание обратили на "корабельных червей", поскольку внутри них были найдены различные виды неизвестных бактерий, которых сейчас начали анализировать на возможность использования в фармакологии. В ведомстве объяснили, что предыдущие исследования бактерий, найденных в "корабельных червях", привели к созданию по меньшей мере одного антибиотика.

Также ученые попробуют найти применение новым бактериям в производстве бумаги, пищи, тканей, кормов для животных и возобновляемых видов топлива.

  • 6 апреля сообщалось, что ученые засняли, как пингвины "говорят" под водой.

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Владислав Сердюк
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