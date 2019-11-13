Ученые предположили, как можно наделить роботов эмоциями

Робот София (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ученые Кинсон Ман и Антонио Дамасио провели исследования и попытались выяснить, как человек может наделить роботов эквивалентом чувств. По их мнению, предание роботам гомеостаза (способность системы преодолевать условия окружающей среды, восстанавливать внутренний баланс и самовоспроизводиться) позволит машинам корректировать реакцию на способы внешнего взаимодействия с ними. Об этом сообщает Naked Science.

Путь к созданию таких роботов, по мнению Мана и Дамасио, лежит в сочетании методик глубокого обучения и использования материалов для создания машин, максимально подобных биологическим тканям. Они считают, что именно таким образом машины научатся оценивать свою уязвимость и корректировать реакцию. Но ученые не уверены, что это позволит создать настоящие эмоции у роботов. Возможно, что это будет просто "механизированный симулякр".

Ранее компания Boston Dynamics показала, как ее роботы тащат грузовик .

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