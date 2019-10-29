Ученые выяснили, где появился первый человек – карта

Иллюстративное фото: depositphotos

Международная группа из 12 ученых определила, что современная человеческая популяция возникла в южноафриканском регионе около 200 000 лет назад. Их работа была опубликована в журнале Nature.

Специалисты отмечают, что хотя самые древние останки и были найдены в восточной Африке, родиной человечества все же является регион современной северо-восточной Ботсваны, к югу от реки Замбези. Именно здесь, считают ученые, появилась самая ранняя ветвь генетического филогенеза человека.

Читайте также: Ученые показали вид офисных сотрудников через 20 лет: видео

Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Специалисты также отмечают, что люди начали мигрировать лишь спустя 70 000 лет проживания в первобытном регионе. Причинами, по их мнению, стали палео-климатические изменения. Родина первых людей начала высыхать, а на северо-восток и юго-запад появились зеленые коридоры.

Читайте также: Ученые установили максимально точную причину смерти Македонского

Фото: Nature