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Ученые выяснили, где появился первый человек – карта

Ученые выяснили, где появился первый человек – карта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
29.10.2019, 11:53

По мнению специалистов, родина современного типа людей находится на территории современной Ботсваны

Международная группа из 12 ученых определила, что современная человеческая популяция возникла в южноафриканском регионе около 200 000 лет назад. Их работа была опубликована в журнале Nature.

Специалисты отмечают, что хотя самые древние останки и были найдены в восточной Африке, родиной человечества все же является регион современной северо-восточной Ботсваны, к югу от реки Замбези. Именно здесь, считают ученые, появилась самая ранняя ветвь генетического филогенеза человека.

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Специалисты также отмечают, что люди начали мигрировать лишь спустя 70 000 лет проживания в первобытном регионе. Причинами, по их мнению, стали палео-климатические изменения. Родина первых людей начала высыхать, а на северо-восток и юго-запад появились зеленые коридоры.

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Фото: Nature

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первобытный человек первый человек происхождение людей антропология ботсвана южная африка
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