Ученые показали вид офисных сотрудников через 20 лет: видео

Британский поведенческий эксперт Уильям Хайем создал восковую модель, которая иллюстрирует, как могут выглядеть офисные работники через 20 лет, если не изменятся их условия труда. Об этом сообщает Independent.

Фигуру назвали Эмма. У нее – множество проблем со здоровьем. Ее спина постоянно согнута из-за того, что она часами сидит в плохом положении. На ногах - варикозное расширение вен из-за плохого кровотока. Ее живот круглый из-за сидячего образа жизни, а глаза сухие и красные от долгих часов, проведенных у компьютера.

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В своих прогнозах Хайем полагался на исследование "Коллега будущего", проведенное в рамках проекта. Оно показал, что более 90 процентов офисных работников Великобритании страдают от проблем со здоровьем, связанных с работой.

"Если мы не внесем радикальные изменения в нашу рабочую среду. Например, можно больше двигаться, следить за осанкой за рабочим столом, делать регулярные перерывы на ходьбу или заботиться о своем рабочем месте. Пока мы этого не сделаем, наши офисы будут делать нас больными", - подытожил он.

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