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Ученые установили максимально точную причину смерти Македонского

Ученые установили максимально точную причину смерти Македонского - Фото
Изображение: Жан-Симон Бартелеми - kzu.ch
26.10.2019, 10:30

По мнению греческих исследователей, полководец умер из-за панкреонекроза - следствия острого панкреатита

Ученые из греческого Университета Аристотеля считают, что наиболее вероятной причиной смерти полководца Александра Македонского стал панкреонекроз, который является следствием панкреатита. Об этом сообщает Greek Reporter

Исследования ученых начались в 1995 году. Они анализировали симптомы Македонского и соотносили их с разными заболеваниями. Им удалось отвергнуть версии о малярии, тифе или лихорадке. 

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"Появление симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождаемой лихорадкой и ежедневным прогрессирующим ухудшением в течение 14 дней", - написал доктор Томас Герасимидис в своем исследовании

Это, по его мнению, свидетельствует об остром панкреонекрозе, вызванном желчнокаменной болезнью в сумме с нездоровым образом жизни и алкоголем.

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Александр Македонский
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