Ученые установили максимально точную причину смерти Македонского

Изображение: Жан-Симон Бартелеми - kzu.ch

Ученые из греческого Университета Аристотеля считают, что наиболее вероятной причиной смерти полководца Александра Македонского стал панкреонекроз, который является следствием панкреатита. Об этом сообщает Greek Reporter.

Исследования ученых начались в 1995 году. Они анализировали симптомы Македонского и соотносили их с разными заболеваниями. Им удалось отвергнуть версии о малярии, тифе или лихорадке.

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"Появление симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождаемой лихорадкой и ежедневным прогрессирующим ухудшением в течение 14 дней", - написал доктор Томас Герасимидис в своем исследовании.

Это, по его мнению, свидетельствует об остром панкреонекрозе, вызванном желчнокаменной болезнью в сумме с нездоровым образом жизни и алкоголем.

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