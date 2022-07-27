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Ученые заглянули почти что в "ясли" Вселенной: есть кандидат в самую далекую галактику

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 10:57
Ученые заглянули почти что в
Телескоп Джеймс Уэбб Фото - NASA

Астрономы Техасского университета в Остине заявили, что нашли кандидата в самую далекую из известных науке галактик. Ее возраст оценивается всего в 20 млн лет на момент наблюдения, и находится она почти в 13,5 млрд световых лет от нас. Данные об этом участке Вселенной получены с инструмента NIRCam обсерватории James Webb.

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Телескоп снял участок космоса в инфракрасном диапазоне 21 июня 2022 года. Для обработки данных использована также информация с предшественника "Уэбба" – телескопа "Хаббл".

Название объекта в каталоге – CEERSJ141946.35+525632.8, но по-простому авторы работы называют его Галактикой Мэйси (открытие сделано в день рождения дочери основного автора исследования). Она умеренно массивная, габариты – около 660 парсек.

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По предварительным расчетам, это звездное скопление сформировалось еще в те времена, когда, по нынешним представлениям науки, Вселенной было всего 286 млн лет (красное смещение z=14,3).

Наука считает, что все в нашем мире существует не более 13,799±0,021 млрд лет.

То есть объект относится к началу эпохи Реионизации, раннему периоду существования Вселенной, когда фотоны ионизировали газ в межгалактическом пространстве.

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В Галактике Мэйси наблюдается активное звездообразование и "некрупные" звезды. Точнее, наблюдается в момент, когда ей было пару десятков миллионов лет. 

Смотрите также: Исследователи показали галактику-спутник Млечного Пути в голубых волнах космических газов

Евгений Пилипенко
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наука исследование астрономия галактика возраст вселенная Джеймс Уэбб мэйси
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