Впервые в истории показано изображение SgrA* (Стрелец А*) – сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики. "Снимок" показали на пресс-конференции проекта "Телескоп горизонта событий".
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Изображение SgrA* – сводная картинка многих индивидуальных изображений, полученных и обработанных с 2017 года.
Это первое прямое визуальное доказательство того, что такая черная дыра существует. Его получили при помощи восьми радиотелескопов и данных нескольких станций интерферометрии по всей Земле. Грубо говоря, в космос "смотрел" единый виртуальный телескоп размером, как наш планета.
Горизонт событий черной дыры (граница вокруг нее, за пределы которой не может выйти ничего, даже свет) увидеть нельзя: он ничего не излучает.
Однако вращающийся вокруг черной дыры горячий газ позволяет увидеть на его фоне темную центральную область – это так называемая тень черной дыры. Она окружена яркой кольцеобразной структурой.
Фактически, на изображении запечатлены лучи, искривленные мощной гравитацией черной дыры, которая в четыре миллиона раз более массивна, чем наше Солнце.
Сравнение первых двух "снимков" черных дыр – в галактике Messier 87 и Млечном Пути:
Размеры в сравнении с Солнцем и орбитами Плутона и Меркурия:
- В конце 2021 года были получены наилучшие снимки области в центре Галактики, а вот и видео падения газового облака в сторону SgrA*.
- Ранее астрономы узнали о необычной форме Млечного Пути. Также ученые считают, что мы одиноки и находимся в гигантской пустоте.
- В космосе увидели, как черная дыра понемногу "откусывает" от звезды, а NASA показало "гипнотический танец" сверхмассивных черных дыр.
- 20 млрд световых лет: найден второй в истории "крест Эйнштейна".
Смотрите фото: Астрономы сняли "извержение" ближайшей к Земле сверхмассивной черной дыры
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