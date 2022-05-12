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Астрономы показали первое изображение сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 16:40
Иллюстративное изображение: ESO
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Впервые в истории показано изображение SgrA* (Стрелец А*) – сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики. "Снимок" показали на пресс-конференции проекта "Телескоп горизонта событий".

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Изображение SgrA* – сводная картинка многих индивидуальных изображений, полученных и обработанных с 2017 года.

Это первое прямое визуальное доказательство того, что такая черная дыра существует. Его получили при помощи восьми радиотелескопов и данных нескольких станций интерферометрии по всей Земле. Грубо говоря, в космос "смотрел" единый виртуальный телескоп размером, как наш планета.

СПРАВКАЧерная дыра – область пространства-времени со столь мощным гравитационным притяжением, что покинуть ее не может даже свет. В процессе падения окружающей материи в ЧД вокруг этого объекта образуется аккреционный диск, то есть разогретая при вращении до высоких температур плазменная структура из этой самой материи. Поглощается лишь небольшая часть падающего в ЧД вещества; остальное на гигантской скорости разлетается в виде джетов и излучения.

Горизонт событий черной дыры (граница вокруг нее, за пределы которой не может выйти ничего, даже свет) увидеть нельзя: он ничего не излучает.

Однако вращающийся вокруг черной дыры горячий газ позволяет увидеть на его фоне темную центральную область – это так называемая тень черной дыры. Она окружена яркой кольцеобразной структурой.

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Фактически, на изображении запечатлены лучи, искривленные мощной гравитацией черной дыры, которая в четыре миллиона раз более массивна, чем наше Солнце. 

Сравнение первых двух "снимков" черных дыр – в галактике Messier 87 и Млечном Пути:

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Размеры в сравнении с Солнцем и орбитами Плутона и Меркурия:

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Смотрите фото: Астрономы сняли "извержение" ближайшей к Земле сверхмассивной черной дыры

Евгений Пилипенко
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наука космос исследование галактика открытие млечный путь черная дыра Стрелец А* SgrA* EHT
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